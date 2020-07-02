أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان الزميل الاعلامي العتودي بوفاة والدته

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتهما ، الى الزميل حسين بن ابراهيم العتودي أحد منسوبي وكالة الانباء السعودية بجازان وكبير المصورين ، في وفاة والدته- رحمها الله – اثر معاناة مع المرض وذلك بمركز الشقيق بمحافظة الدرب .

وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب الزميل العتودي وأبناء وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.