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أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان الزميل الاعلامي العتودي بوفاة والدته

أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان الزميل الاعلامي العتودي بوفاة والدته

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أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان الزميل الاعلامي العتودي بوفاة والدته

أمير منطقة جازان و نائبه يعزيان الزميل الاعلامي العتودي بوفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=880109
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتهما ، الى الزميل حسين بن ابراهيم العتودي أحد منسوبي وكالة الانباء السعودية بجازان وكبير المصورين ، في وفاة والدته- رحمها الله – اثر معاناة مع المرض وذلك بمركز الشقيق بمحافظة الدرب .
وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب الزميل العتودي وأبناء وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.

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