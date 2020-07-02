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هلال الشرقية يستقبل (55474) مكالمة هاتفية خلال شهر يونيو

هلال الشرقية يستقبل (55474) مكالمة هاتفية خلال شهر يونيو

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نائب أمير جازان يطلع على الأعمال والامدادات التشغيلية بخدمات المياه بالمنطقة

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هلال الشرقية يستقبل (55474) مكالمة هاتفية خلال شهر يونيو

هلال الشرقية يستقبل (55474) مكالمة هاتفية خلال شهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=880117
المناطق - الدمام
استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (55474) مكالمة هاتفية مختلفة خلال شهر(6)  يونيو من العام 2020م  منها (9843) بلاغ إسعافي لحالات مرضية وحالات حوادث  ومنها أيضاً (1756) بلاغ إسعافي تم عن طريق تطيبق أسعفني للبلاغات الإسعافية
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية قدم الخدمة الطبية الإسعافية  لهذه  الحالات الإسعافية على النحو التالي: (595) بلاغ لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و(84) بلاغ لحالات ناتجة عن حوادث دهس و(114) بلاغ لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(2381) حالات مرضية و(3479) بلاغ لحالات مرض معدي و(447) بلاغ لحالات سقوط و(258) بلاغ لحالات نتجت عن حرائق و(5) بلاغات لحالات صعق كهربائي و (12) بلاغ لحالات غرق و(72) بلاغ لحالات احتجاز و(2) بلاغين لحالات نتيجة انهيار مباني و(19) بلاغ لحالات اختناق و(26) بلاغ لحالات نتيجة حروق و(332) بلاغ لحالات أزمة قلبية و(276) بلاغ لحالات غيبوبة و(990) بلاغ لحالات إغماء و(926) بلاغ لحالات أزمة تنفسية  و(145) بلاغ لحالات نزيف و(83) بلاغ لحالات ولادة و(6) بلاغات لحالات بتر و (34) بلاغ لحالات تسمم بالابتلاع و(7) بلاغات لحالات تسمم بالاستنشاق و(1) بلاغ لحالة تسمم بالامتصاص و(14) بلاغ لحالات تسمم باللدغ و(3) بلاغات لحالات ضربة شمس و(13) بلاغ لحالات إصابة عمل و(199) بلاغ لحالات توقف قلب وتنفس و(54) بلاغ لحالات اشتباه جلطة دماغية و غيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(4199) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (5521) حالات بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة  نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (295) حالة وفاة.
     هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين  إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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