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المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

منطقة نجران

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=880122
المناطق - واس

ثمن عدد من المسؤولين بمنطقة نجران توجيه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لتكون محافظة بدر الجنوب الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة، ومصيفاً وطنياً، ووجهة سياحية جذابة.
وأوضح محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي أن هذا التوجيه يأتي من اهتمام سمو أمير المنطقة بالسياحة بمنطقة نجران وجعلها من الأولويات التي تنهض بالمنطقة لما تتمتع به من مقومات سياحية جاذبة.
من جانبه أكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، حرص الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على استثمار المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة عموماً، ومحافظة بدر الجنوب على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم التنمية السياحة بالمنطقة ومحافظاتها والعمل على تهيئة المواقع والمرافق لتسهم في عملية الجذب السياحي لأهالي وزوار المنطقة.
بدوره أشاد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني بتوجيه سمو أمير المنطقة، مبيناً أن محافظة بدر الجنوب تمتاز بالغطاء النباتي وأشجار السدر والأراك والطلح والسمر، كما يوجد بها المتنزهات الطبيعية كمتنزه “موعاه”.
من جهته قدم مدير عام فرع وزارة السياحة بنجران صالح بن محمد آل مريح شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهه لجعل بدر الجنوب واجهة صيفية سياحية للمنطقة نظراً لكونها من المحافظات التي تتمتع بالكثير من المقومات السياحية واعتدال جوها خلال فصل الصيف.

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