أمير القصيم يطلع على الدليل المساعد في إجراءات العمل لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإمارة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , على الدليل المساعد في إجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية . خلال لقاء سموه بوكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الحقوق الخاصة سليمان البرادي , ومدير عام الإدارة العامة للحقوق عبدالرحمن السعدون , ومدير ادارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بإمارة المنطقة خالد بن صالح العضيب.

واستمع سموه من قبل مدير إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بإمارة منطقة القصيم خالد بن صالح العضيب عن تفاصيل “الدليل المساعد في إجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات” , والمشتمل على رفع كفاءة اداء العمل واضافة مزيداً من السهولة لتحقيق الاثراء المعرفي في جوانب العمل , كون الدليل وسيلة لتدريب من ستتاح له الفرصة للعاملين في الادارة لسرعة تعلم الاجراءات المتبعة لسير العمل , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه كافة الأعمال المساهمة في تطوير العمل .

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة في الدليل المساعد في إجراءات العمل في إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية , مؤكداً على أن الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ دائماً ما تسعى إلى تعزيز تطوير ورفع أداء العمل تسهيلاً للإجراءات وخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين , مشيراً على أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال والمبادرات المباركة والتي تسير وفق منهجية موحدة تحقيقاً لكافة الأهداف الاستراتيجية للعمل في إمارة المنطقة , مقدماً شكره لما تم بذله من جهود للوصول إلى هذا المنجز المتقن , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.