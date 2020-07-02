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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يطور جهاز تنفس صناعي محلي

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يطور جهاز تنفس صناعي محلي
http://almnatiq.net/?p=880141
المناطق - واس

قام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ضمن جهوده في المساهمة مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) و­­­­­­­­تجاوباً مع دعوة الهيئة السعودية للمهندسين بالمشاركة في “مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية”، بتطوير جهاز تنفس صناعي محلي، وتمت جميع عمليات التطوير التقني والتنفيذ في مختبرات ومعامل المركز كمبادرة وطنية للتوصل إلى تصميم وتصنيع منتج أولي، قابل للتطوير وتقديم مميزات إضافية بناءً على الملاحظات والاختبارات المتخصصة, حيث يقوم المركز حالياً بالتواصل مع الجهات المختصة لاختبار الجهاز واعتماده للدخول في مرحلة التصنيع.
ورحب المركز بجميع المهتمين من الجهات ذات العلاقة بالتواصل مع المركز للإطلاع على التجارب الخاصة بعمل جهاز التنفس الصناعي ومرحلة اختبار الجهاز وتصنيعة من قبل المصانع الوطنية.
مما يذكر أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مؤسسة حكومية متخصصة في إجراء الدراسات والبحوث النوعية المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الدفاعية، يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية ومن مهامه واختصاصاته توسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، والمساهمة في رفع أداء الصناعات الدفاعية والأمنية وتطويرها”.

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