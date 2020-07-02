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بالأسماء ترقية ١٤ موظفا بلدية محافظة القطيف

بالأسماء ترقية ١٤ موظفا بلدية محافظة القطيف
http://almnatiq.net/?p=880144
المناطق - القطيف

أصدر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني قرارا بترقية ١٤ موظفًا من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة .

وهنأ رئيس البلدية الموظفين الذين تم ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من أجل خدمة هذا الوطن، مثمنا أداء جميع الموظفين وتعاونهم كفريق عمل واحد يخدم وطنه بحس وانتماء وطني.

وأوضح المهندس الحسيني أن الموظفين الذين تم ترقيتهم من الثامنة الى التاسعة، هم: زهير علي صالح الغامدي، سعيد راشد الشويخات، جبران عبده فقيهي، يوسف سليم المنشاد، عيد معجب الزهراني، عايض عايض الغامدي.

وكما تمت ترقية عدد (8) موظفين من المرتبة السابعة إلى الثامنة و هم: شاكر حسن البناي، حسين عبدالله المادح، إبراهيم حسن البشراوي، حسن حسن سليس، رياض عبدالله آل عباس، علي منصور آل سعيد، هاني جاسم العسيف، عبد الباري أحمد آل دخيل

وعبر الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن بالغ شكرهم لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لدعمة كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية كما شكروا أيضا رئيس البلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني مشيدين بالجهود التي يبذلها وحرصه على تطوير جميع الموظفين.

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