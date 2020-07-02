احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير الإيطالي
أبرز المواد
 نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
منطقة الرياض
 أمير القصيم يطلع على الدليل المساعد في إجراءات العمل لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإمارة
منطقة القصيم
 بالأسماء ترقية ١٤ موظفا بلدية محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يطور جهاز تنفس صناعي محلي
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يشكر جمعية خيرات على جهودها في التخفيف من أزمة كورونا على الأسر المتضررة
منطقة الرياض
 أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة
منطقة الرياض
 ” الشؤون البلدية ” تبحث مع رجال الأعمال تحسين بيئة الأعمال التجارية
أبرز المواد
 العواد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس جديد لهيئة حقوق الإنسان
أبرز المواد
 مختبرات “البيئة” تجتاز اختبارات الكفاءة لـ9 أمراض وبائية ومشتركة بين الإنسان والحيوان
أبرز المواد
 المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة
منطقة نجران
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير الإيطالي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير الإيطالي

أبرز المواد
نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر

نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر

أبرز المواد
وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

منطقة الرياض
أمير القصيم يطلع على الدليل المساعد في إجراءات العمل لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإمارة

أمير القصيم يطلع على الدليل المساعد في إجراءات العمل لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإمارة

منطقة القصيم

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير الإيطالي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=880162
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر

نك التنمية الاجتماعية يمول ذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويحفز ممارسة العمل الحر
” الشؤون البلدية ” تبحث مع رجال الأعمال تحسين بيئة الأعمال التجارية

” الشؤون البلدية ” تبحث مع رجال الأعمال تحسين بيئة الأعمال التجارية
العواد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس جديد لهيئة حقوق الإنسان

العواد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس جديد لهيئة حقوق الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*