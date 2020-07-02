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صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.. والنهائي يوم 12 أغسطس المقبل

صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.. والنهائي يوم 12 أغسطس المقبل
http://almnatiq.net/?p=880165
المناطق - واس

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول الجولات المتبقية من دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020 بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وستستكمل منافسات الدوري بإقامة المواجهات المؤجلة يوم 13 أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة الـ 22 في الرابع من سبتمبر المقبل، فيما ستكون مواجهة النهائي بين بطلي المجموعتين في الـ 12 من الشهر نفسه.
ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لدوري الدرجة الأولى فيما يهبط صاحبا المركزين 11 , 12 من كل مجموعة إلى دوري أندية الدرجة الثالثة.

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