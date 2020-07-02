أمانة الجوف وبلدياتها تزيل 1618 كتلة خرسانية بالأحياء والمواقع العامة

أزالت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها 1618 كتلة خرسانية “صبة” من الأحياء والمواقع العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو المنصرم، ضمن أعمال الامانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري بمنطقة الجوف. كما تمت إزالة 4754 ملصقاً و821 لوحة مخالفة.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وإزالة كل المخالفات التي تشوه المشهد الحضري بمختلف المواقع ضمن نطاق البلديات التابعة، وأشارت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم ٩٤٠ .

كما أكدت الأمانة حرصها على تحسين المشهد الحضري وتطوير كافة الخدمات البلدية للمواطنين، بمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.