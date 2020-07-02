وزارة التعليم : طباعة وترحيل المقررات الدراسية حتى وصولها للمستودعات المركزية لإدارات التعليم

المناطق- فايز السميري:

ضمن جهود وزارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأت وكالة الشؤون المدرسية ممثلة بالإدارة العامة للتجهيزات المدرسية متابعة والإشراف على طباعة وترحيل المقررات الدراسية حتى وصولها للمستودعات المركزية لإدارات التعليم ، حيث بلغ إجمالي عدد الكتب للفصل الدراسي الأول ٦١٢ كتاباً لعدد خمس مطابع معمدة بالطباعة والترحيل.

حيث ذكر سعادة مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية الدكتور أحمد الدندني أن إجمالي عدد الكتب المعتمدة من الإدارة العامة للتجهيزات مايقارب ٤٧٨ كتاباً معتمد وتم تسليمه للمطابع بنسبة ٧٨٪؜ ، وبلغ إجمالي عدد الكتب التي تم طباعتها حتى الآن٤٦٠ كتابا وبنسبة ٩٦٪؜ من الكتب المعتمدة ، كما بلغت الكتب المرحلة ٥٤ كتاباً حتى الآن .

و أضاف الدكتور أحمد الدندني أن عملية طباعة الكتب تكون عبر أجهزة ومكائن حديثة في مطابع متخصصة كما يستخدم أجود أنواع الورق وتمر وفق اشتراطات ومواصفات فنية عالية .

ويتم تغليف المجموعة بغلاف بلاستيك للمحافظة عليها وكذلك إدراج نشرة في أعلى المجموعة تحتوي معلومات عن محتويات المجموعة والباركود للوصول للحقيبة إلكترونياً وتراعي المجموعة الوزن المثالي لحقيبة الطالب.

ومن ثم يتم تعبئتها بكراتين مطابقة للشروط والمواصفات الفنية ويتم تغليفها بشكل جيد ويتم تعبئتها وترحيلها عبر شركات شحن متخصصة لتصل للمستودعات المركزية في إدارات مناطق ومحافظات المملكة .

وتتم زيارة المطابع من قبل الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بشكل متكرر للاطمئنان على سير عمليات الطباعة والتغليف والترحيل .

كما عبر الدكتور الدندني عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ولمعالي مساعد وزير التعليم على حرصهم ومتابعتهم وتذليل كافة الصعوبات لوصول المقررات لجميع الإدارات بوقت مبكر لبداية جادة للعام القادم.