مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يفعل التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي في ظل جائحة كورونا

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أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ ، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري ، مع استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام ، عبر تنفيذ عملية الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org .

وسخر المشروع في ظل جائحة كورونا ، جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي ، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك ، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد ، ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية ، حيث تنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية ، وبيطرية مؤهلة .

يذكر أن المشروع وزع خلال الأشهر الماضية ما يقارب مليون ذبيحة استفاد منها داخل المملكة أكثر من مليونين ونصف المليون عائلة ، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ، كما شحن ما يقارب 300 ألف ذبيحة للبلدان الإسلامية استفاد منها ما يقارب مليون ونصف عائلة .

ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية ، وبقية الأنواع الأخرى ، والسداد من الحساب البنكي .