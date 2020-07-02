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مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يفعل التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي في ظل جائحة كورونا

مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يفعل التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي في ظل جائحة كورونا

أبرز المواد

مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يفعل التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي في ظل جائحة كورونا

مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يفعل التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي في ظل جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=880183
المناطق - واس

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ ، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري ، مع استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام ، عبر تنفيذ عملية الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org .
وسخر المشروع في ظل جائحة كورونا ، جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي ، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك ، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد ، ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية ، حيث تنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية ، وبيطرية مؤهلة .
يذكر أن المشروع وزع خلال الأشهر الماضية ما يقارب مليون ذبيحة استفاد منها داخل المملكة أكثر من مليونين ونصف المليون عائلة ، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ، كما شحن ما يقارب 300 ألف ذبيحة للبلدان الإسلامية استفاد منها ما يقارب مليون ونصف عائلة .
ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية ، وبقية الأنواع الأخرى ، والسداد من الحساب البنكي .

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