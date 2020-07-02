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وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
http://almnatiq.net/?p=880197
المناطق - واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم , في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على توصيات الدورة (40) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس 42 و 43، إضافة إلى توصيات اللجنة الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمجلس.
هذا وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020 اجتماعًا افتراضيًّا للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشة ما يتم عرضه من جدول أعمال، وطرح عددٍ من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنها.

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