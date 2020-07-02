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الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي الإلكتروني للصحافة الرياضية

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الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي الإلكتروني للصحافة الرياضية

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي الإلكتروني للصحافة الرياضية
http://almnatiq.net/?p=880212
المناطق - واس

شارك الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم في المؤتمر الدولي الإلكتروني الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور 800 إعلامي من 142 دولة من القارات الخمس احتفالاً باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى 96 لرابطة الصحافة الرياضية الدولية. تحت عنوان “تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الصحفيين ومستقبلهم” .
وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي خلال كلمته في المؤتمر تهنئته لجميع الصحفيين في جميع أنحاء العالم , كما اقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلاميين الرياضيين حول العالم خاصة المتضررين من جائحة كورونا المستجد COVID-19 .
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأسس في باريس في الثاني من يوليو من العام 1924ويضم حالياً 9500 عضواً من جميع أنحاء العالم والذي أسس لتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء في تعزيز الصداقة والمصالح المشتركة بين الصحفيين الرياضيين في جميع الدول وضمان أفضل وظروف عمل ممكنة للأعضاء.

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