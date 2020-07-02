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وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=880215
المناطق - واس

أطلقت وزارة العدل الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز.
ودشنت الوزارة حملة توعوية بعنوان #ناجز_يغنيك للتعريف بالخدمات الإلكترونية بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحاً مرئياً تفصيلياً للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق التي تقدم عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa .
وفي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات للخدمات القضائية منها كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الإلكترونية في القضاء.
وتضمن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ، مثل كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ التي تمكن طالب التنفيذ والمنفذ ضده من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة ناجز دون الحاجة لزيارة المحكمة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلت إلى المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك، وكيفية تقديم طلب تنفيذ جديد إلكترونيًا.
كما تضمن الدليل مجموعة من الشروحات لخدمات قطاع التوثيق، مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، إلى جانب شرح كيفية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا.
وفيما يتعلق بالصلح، اشتمل الدليل على خطوات طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 100 خدمة.

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