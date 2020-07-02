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“الأمن البيئي” يعيد شجرة معمرة جرفتها السيول في الثمامة

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“الأمن البيئي” يعيد شجرة معمرة جرفتها السيول في الثمامة

“الأمن البيئي” يعيد شجرة معمرة جرفتها السيول في الثمامة
﻿ شجرة الطلح المعمّرة تقف على جذورها بعد أن جرفتها السيول و “الأمن البيئي” يحيطها بترابها
http://almnatiq.net/?p=880218
المناطق - الرياض

بعد أن جرفتها سيول أمطار الشتاء الفائت القوات الخاصة للأمن البيئي تعيد شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينةالرياض، وبمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة تم إعادة الشجرة المعمرة لمكانها.

وجاءت الاستجابة لأحد النداءات لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

وتعد القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبةوضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائروغيرها.

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