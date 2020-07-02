أفقدتا طهران 80% من مخزون غاز UF6 الضروري لتخصيب اليورانيوم

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على وقع تصاعد حملة الضغوط الأمريكية القصوى ضد إيران، ومحاولات الأخيرة للالتفاف على الطوق الأمريكي تارة في فنزويلا وأخرى بلبنان، وقع أمس انفجار في منشأة نطنز النووية بعد أيام من هجوم مماثل على موقع بارشين بطهران، مما يثير شكوكاً حول ما إذا كانت المواجهة الأمريكية ـــ الإيرانية بدأت تنزلق إلى مناوشات أمنية، في وقت كشف مصدر رفيع أن إسرائيل وراء هاتين الضربتين اللتين ستؤخران برنامج إيران النووي شهرين، مبيناً أنها استهدفت كذلك مواقع صاروخية.

ونفى صحة ما أعلنه مدون إسرائيلي بشأن تزود طائرات إسرائيلية بالوقود فوق دولة خليجية لتنفيذ إحدى الضربتين، مؤكداً أن مقاتلات من طراز F35 فائقة التطور أقلعت من جنوب إسرائيل ونفذت غارة على موقع بارشين الأسبوع الماضي دون حاجة للتزود بالوقود، وهو الموقع الذي رفضت إيران السماح لمفتشي الوكالة الذرية بتفقده.

ونفت مصادر أيضاً أن تكون إسرائيل قصفت موقع نطنز بغارة جوية، مؤكداً أنها شنت هجوماً إلكترونياً على المنشأة الإيرانية.

وكانت طهران نجحت في قرصنة مصلحة المياه الإسرائيلية قبل أسابيع، لترد تل أبيب بهجوم سيبراني استهدف أحد الموانئ الايرانية.

يذكر أن موقع نطنز النووي، وهو الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم ويوجد في محافظة أصفهان، تعرض سابقاً للاختراق من خلال فيروس «ستاكس نت»، مما تسبب في تأخر برنامج إيران النووي.

ويشار إلى أن إيران ستحتاج الى نحو شهرين لتعويض الغاز الذي فقدته، وأن عليها تخفيف سرعة تخفيضها لليورانيوم بنسبة ٨٠% فعلياً، موضحاً أن انفجار «نطنز» أدى إلى تصدع في مبنى المفاعل، وأن مجموعات متخصصة توجهت إلى المفاعل لكشف ما إذا كان هناك تسريب في المواد المشعة.

على مستوى رسمي، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، ولم يعرقل الأنشطة الجارية في المركز، بل أصاب مبنى قيد الإنشاء.

وسعى المسؤول الإيراني إلى تهدئة المخاوف من إمكانية وقوع تسرب ذري، مؤكداً أنه «لا داعي للقلق من احتمال حدوث تلوث لعدم وجود نشاط في المنشأة المتضررة»، وأن «فرق خبراء يوجدون الآن في مكان الحادث لدراسة الأسباب».

في السياق، ورداً على حديث المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك عن «الخيار العسكري» ضد طهران، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده ماضية في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية مادام الأمريكيون يتحدثون عن «الخيار العسكري» ويؤخرون انسحابهم من المنطقة.