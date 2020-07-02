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القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن مواعيد السماح بالرعي في روضتي خريم والتنهات

القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن مواعيد السماح بالرعي في روضتي خريم والتنهات
http://almnatiq.net/?p=880265
المناطق _ الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السماح لأصحاب الإبل بالرعي في حمى روضة التنهات بمحمية الملك عبد العزيز لمدة شهر ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 / 11 / 1441هـ، وكذلك السماح لأصحاب الماشية ( إبل وأغنام ) بالرعي في حمى روضة خريم بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد بدءاً من يوم الإثنين الموافق 15 / 11 / 1441هـ وحتى 29 / 2 / 1442هـ.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن موعد إصدار تصاريح الرعي في حمى روضة التنهات يبدأ من يوم الجمعة 12 / 11 / 1441هـ ، بينما إصدار تصاريح الرعي في حمى روضة خريم ابتداءً من يوم السبت 13 / 11 / 1441هـ، وذلك من خلال مراجعة المراكز الميدانية للقوات في المحميتين حيث يشترط الحصول على تصريح للسماح للرعي.
وأكدت القوات أن مواعيد الدخول بروضة التنهات لأصحاب الأبل فقط من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءً، بينما يقتصر الرعي في روضة خريم على الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً. ويمنع على ملاك الإبل إدخال الكرفانات أو صهاريج المياه أو إقامة مسيجات أو شبوك للإبل ونصب الخيام داخل الحمى وعدم اقتراب الإبل والمواشي من المرافق السكنية والمسيجات، وعدم مبيت الإبل داخل الروضة، وعدم رمي المخلفات، كما يجب أن يحمل الراعي إقامة سارية المفعول، ويجب استخدام الطرق الصحراوية الحالية وعدم استحداث طرق جديدة للمحافظة على الغطاء النباتي.
كما تتضمن اشتراطات الرعي في حمى روضة التنهات تحديدًا اقتصار الرعي على الإبل وألا يزيد عددها عن 50 رأسًا، ويسمح بدخولها وخروجها من جميع الجهات ماعدا الجهة الشرقية، كما يمنع رعي الأشجار المزروعة حديثًا داخل وخارج حمى روضة التنهات. كذلك حمل تصريح الرعي بشكل دائم، والمحافظة على نظافة الموقع، ويُمنع إشعال النار تمامًا.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بملاك المواشي الالتزام بالضوابط والتعليمات مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر ضبط مخالفات رعي بحق المخالفين.
ويأتي إصدار هذه التصاريح ضمن إطار تنظيم عملية الرعي وتعزيز النهج التشاركي والإدارة المستدامة للمحميات الملكية لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، الذي سينعكس إيجابًا على تعزيز التنوع الحيوي وتشجيع التجدد الطبيعي للغطاء النباتي، ودعمًا لملاك ومربي المواشي القاطنين حول هذه المحميات، وبشكل منظم لا يؤدي إلى الإضرار بالمناطق المهمة بيئيًا والقيم الحيوية لهذه المحميات.
الجدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي باشرت عملها حتى الآن في 4 محميات ملكية تضم عددًا من المحميات الطبيعية، وهي : محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، محمية الملك عبد العزيز، محمية الملك خالد، محمية الملك سلمان.

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