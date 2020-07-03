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من بينهم امرأة.. المقام السامي يوافق على تعيين 5 رؤساء جامعات

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من بينهم امرأة.. المقام السامي يوافق على تعيين 5 رؤساء جامعات

من بينهم امرأة.. المقام السامي يوافق على تعيين 5 رؤساء جامعات
http://almnatiq.net/?p=880277
المناطق _ الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات.
وأضاف أن الموافقة تضمنت تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف.
كما تضمنت تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.

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