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ابن حثلين يُثمن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا

ابن حثلين يُثمن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا

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ابن حثلين يُثمن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا

ابن حثلين يُثمن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=880286
المناطق _ الرياض

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة “كورونا”، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على ( دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات ).
وأشار ابن حثلين إلى أن تمديد هذه المبادرات يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة والدعم المتواصل الذي يجده أفراد المجتمع وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، موضحاً أن الحكومة أطلقت 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما فيه خدمة البلاد والعباد وأن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يجعل كل أعمالهما وتفانيهما لخدمة بلادهما في ميزان حسناتهما، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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