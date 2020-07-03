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حساب المواطن يحدد الوثائق الحاسمة لتصنيف المستفيد للحصول على الدعم

حساب المواطن يحدد الوثائق الحاسمة لتصنيف المستفيد للحصول على الدعم

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حساب المواطن يحدد الوثائق الحاسمة لتصنيف المستفيد للحصول على الدعم

حساب المواطن يحدد الوثائق الحاسمة لتصنيف المستفيد للحصول على الدعم
http://almnatiq.net/?p=880294

حدد برنامج حساب المواطن الوثائق الأساسية التي تحسم تصنيف المستفيد للحصول على الدعم، وتحديد ما إذا كان تابعًا أو مستفيدًا رئيسيًّا.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل مواطن بشأن إضافة عقد الإيجار وموعد صدور نتائج أهليته للحصول على الدعم، وعن باقي المستندات المطلوبة.

وقال برنامج حساب المواطن: «في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية بالتوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية. وفي حال تم إرفاق (صك ملكية) كمستند لإثبات الاستقلالية، لا بد أن يكون باسمك وغير مشترك».

وأشار الحساب إلى أن إرفاق المستند لا بد أن يكون بإحدى هذه الصيغ (jpg ، أو jpeg أو png أو bmp أو pdf) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت، مؤكدًا أنه لا يمكن التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، بل يمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.

وحول إرفاق الوثائق، قال البرنامج: «يتم رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد)، أو تعريف سكن من قطاع (حكومي – خاص) وفي حال عدم توافرها يتم إضافتك تابعًا لرب الأسرة».

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