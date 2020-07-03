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الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم

الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم
http://almnatiq.net/?p=880295
المناطق_الرياض

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الهيئة إنه من المقرر أن تشهد المنطقة الشرقية، اليوم، موجة حارة، بدءاً من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأوضحت أن محافظتي السلسل ووادي الدواسر في منطقة الرياض ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة برياح تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الثالثة عصر اليوم وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأضافت أن أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية وتدنياً في الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما تشهد أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك ونجران رياحاً نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية، تستمر حتى الساعة من مساء اليوم.

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