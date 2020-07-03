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ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات

ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات
http://almnatiq.net/?p=880296
المناطق_الرياض

أوقف قائد برشلونة ليونيل ميسي المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي معلنا نيته مغادرة البرسا عند انتهاء عقده في عام 2021، وفقا لتقرير محطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية الجمعة

وذكر التقرير أن ميسي ووالده خورخي بدءا مناقشة تجديد عقد المهاجم الذي بلغ 33 عاما الشهر الماضي، مع النادي، لكن ميسي لم يعد راغبا في البقاء في “كامب نو”

وأضاف التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الإعلامية المسربة التي تظهره أنه المسؤول عن الأحداث التي تحدث في النادي، مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير، وأنه يشعر بالإحباط من نقص الجودة لدى الفريق

وسجل ميسي، هدفه الـ 700 في مسيرته الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، لكن الإنجاز انتهى بخيبة أمل حيث تعادل برشلونة في المباراة 2-2 في أحدث ضربة له لمحاولته الاحتفاظ باللقب الإسباني للعام الثالث على التوالي

وكان ميسي، المعروف سابقا بشخصيته الخجولة خارج الملعب، أكثر صراحة في انتقاده للنادي الذي لم يعرف غيره منذ عام 2005 في العام الماضي

حيث وجه المدير الرياضي إريك أبيدال انتقادا للأرجنتيني في يناير الماضي، عندما قال ضمنا أن اللاعبين من كانوا وراء إقالة فالفيردي

وفي مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” في فبراير الفائت، أعلن ميسي أن الفريق لم يكن جيدا بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

ثم في أبريل، انتقد القائد الأرجنتيني إدارة النادي بعد حديثها عن عدم استعداد اللاعبين لقبول تخفيض الأجور من أجل مساعدة النادي في الصعوبات المالية التي يواجهها خلال جائحة فيروس كورونا

ويتخلف برشلونة عن ريال مدريد بفارق أربع نقاط في سباق لقب الليغا مع خمس مباريات متبقية بعد فوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 الخميس

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