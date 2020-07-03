موجة مدارية رطبة على جنوب المملكة خلال عطلة نهاية الاسبوع

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تشير آخر التحديثات الجوية إلى اندفاع موجة رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب نحو جنوب الجزيرة العربية يومي الجمعة والسبت، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في منطقة الربع الخالي وامتدادا نحو منطقة نجران وجازان وعسير والباحة، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا

وتترافق الهطولات المطرية بهطول البرد خاصة في مرتفعات جازان وعسير ، وأيضا نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار أثناء هبوب العواصف الرعدية

رياح نشطة وأتربة مثارة في الليث

تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الليث، وتهب بشكل يومي ساعات الظهيرة والعصر، وتتراجع فرصة هذه الرياح اعتبارا من الأحد