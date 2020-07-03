بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد

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توفي زوجان أمريكيان عاشا حياة زوجية دامت 53 عاما في يوم واحد وفي ساعة واحدة بعد إصابتهما بفيروس كورونا

وقال تيم تاربلي نجل الزوجين لشبكة “سي إن إن”، إن والدته بيتي البالغة 80 عاما، دخلت المستشفى بولاية تكساس في 9 يونيو الماضي، لينقل والده كيرتس (79 عاما) إلى المستشفى نفسه بفارق يومين

وأضاف أنهما توفيا في 18 يونيو وكل منهما يمسك بيد الآخر خلال الساعة الأخيرة من حياتهما

وكانت بيتي وكيرتس تاربلي يرقدان في غرفتين منفصلتين أثناء تلقيهما العلاج، ولكن تم وضعهما معا داخل غرفة للعناية المركزة، بفضل إحدى الممرضات

وأشار نجلهما تيم إلى أنهما كانا قادران على التواصل مع بعضهما بالومي في لحظاتهما الأخيرة، لأنهما “يعرفان بعضهما جيدا وبالقدر الذي يسمح لهما بالتواصل بلا كلام”