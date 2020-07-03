احدث الأخبار

بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات
أبرز المواد
 الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم
أبرز المواد
 فيروس كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة
أبرز المواد
 وفيات فيروس كورونا في البرازيل تصل لـ 61884
أبرز المواد
 حساب المواطن يحدد الوثائق الحاسمة لتصنيف المستفيد للحصول على الدعم
أبرز المواد
 أمطار رعدية في نجران وجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 رئيس مجلس الأمن الدولي: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان لا تزال تشكل تحدياً خطيراً
أبرز المواد
 ابن حثلين يُثمن الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض مخزونات الخام الأمريكي
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة
أبرز المواد
بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد

بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد

أبرز المواد
ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات

ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات

أبرز المواد
الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم

الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم

أبرز المواد
فيروس كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة

فيروس كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة

أبرز المواد

بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد

بعد 53 عاما من الزواج.. أمريكيان يتوفيان بكورونا في يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=880317
المناطق_وكالات

توفي زوجان أمريكيان عاشا حياة زوجية دامت 53 عاما في يوم واحد وفي ساعة واحدة بعد إصابتهما بفيروس كورونا

وقال تيم تاربلي نجل الزوجين لشبكة “سي إن إن”، إن والدته بيتي البالغة 80 عاما، دخلت المستشفى بولاية تكساس في 9 يونيو الماضي، لينقل والده كيرتس (79 عاما) إلى المستشفى نفسه بفارق يومين

وأضاف أنهما توفيا في 18 يونيو وكل منهما يمسك بيد الآخر خلال الساعة الأخيرة من حياتهما

وكانت بيتي وكيرتس تاربلي يرقدان في غرفتين منفصلتين أثناء تلقيهما العلاج، ولكن تم وضعهما معا داخل غرفة للعناية المركزة، بفضل إحدى الممرضات

وأشار نجلهما تيم إلى أنهما كانا قادران على التواصل مع بعضهما بالومي في لحظاتهما الأخيرة، لأنهما “يعرفان بعضهما جيدا وبالقدر الذي يسمح لهما بالتواصل بلا كلام”

روابط ذات صلة

ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات

ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات
الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم

الإنذار المبكر يصدر تحذيرات لعدد من مناطق المملكة اليوم
فيروس كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة

فيروس كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*