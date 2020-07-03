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“الجوازات” تكشف عن الإجراء المطلوب لسفر المواطنين للخارج رغم أزمة كورونا!

“الجوازات” تكشف عن الإجراء المطلوب لسفر المواطنين للخارج رغم أزمة كورونا!
http://almnatiq.net/?p=880321
المناطق_الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراء الذي يُمكن للمواطن من خلاله أن يسافر خارج المملكة إذا استدعته ظروف ضرورية لذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان المغرد قال في استفساره: “أنا مواطن سعودي أرغب في السفر للخارج للضرورة ومعي ما يثبت ذلك ماهو الحل؟”.

وردت “الجوازات” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” على استفسار المواطن قائلة: “إنه فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات”.

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