تطورات جديدة في واقعة اغتصاب لبنانيين لطفل سوري وتصويره .. وأول صور للجناة !

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب الطفل السوري “محمد.ح” 13 سنة، التي هزت الرأي العام في لبنان وبعض الدول العربية على السوشيال ميديا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يقوم فيه كل من هادي قمر ومصطفى وحسن شعشوع، من سكان البلدة نفسها، بالاعتداء على الصغير والتعدي عليه جنسياً.

8 أشخاص اغتصبوا الطفل

والمفاجأة التي ذكرتها التحقيقات أن من اغتصبوا الطفل هم 8 أشخاص، وليس 3 فقط، ومنذ عامين، أي حين كان عمره 11 عاما، بحسب ما ذكرته قوى الأمن الداخلي اللبناني أمس الخميس في موقعها الرسمي.

وقالت صفحة قوى الأمن اللبنانية: “إن نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007. باستماعه بحضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد أنه ومنذ حوالي السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية، من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002)، على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه. باستماع والدته، اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية”.

توقيف أحد المشتبه بهم

تابعت قوى الأمن في موقعها: “تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم. أودع الموقوف مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين، بناء على إشارة القضاء المختص”.