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هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تعثر الطلب

هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تعثر الطلب

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هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تعثر الطلب

هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تعثر الطلب
http://almnatiq.net/?p=880335
المناطق_الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك
في العالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 40.30 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي الأسبوع، فإن برنت مرتفع 4.3 بالمئة وخام غرب تكساس مرتفع 4.7 بالمئة.

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة.

وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألف حالة أمس الخميس ، ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

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