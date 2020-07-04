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لتجنب آلام الرقبة .. أثناء استخدام الهاتف انظر إلى أسفل دون خفض الرأس

لتجنب آلام الرقبة .. أثناء استخدام الهاتف انظر إلى أسفل دون خفض الرأس
http://almnatiq.net/?p=880356
المناطق - الرياض

من المؤسف أن عضلات الرقبة المشدودة والمؤلمة قد صارت أمرا عاديا لكثير من الاشخاص هذه الأيام. ويقول خبراء الصحة إنه إلى جانب وضع الجلوس غير السليم في العمل قد يكون السبب وراء ذلك الألم أيضا استخدام الهواتف الذكية بصورة متكررة.

ولذلك يجب على المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام الهاتف الذكي التحقق بانتظام من الوضع الذي هو عليه. وكقاعدة عامة تنصح حملة “من أجل ظهر أكثر صحة” وهي جمعية ألمانية تعمل على تعزيز ونشر الأبحاث المتعلقة بمنع آلام الظهر بمحاولة النظر إلى أسفل في الهاتف ولكن من دون خفض الرأس.

وبحسب “د ب ا” تنصح الجمعية أيضا بممارسة تمارين لتقوية الظهر لتجنب آلام الرقبة والتي تقول عنها إنها عادة ما تكون ناتجة عن شد العضلات وتصلبها حول الفقرات العنقية، وأعلى الظهر.

وتقول حملة “من أجل ظهر أكثر صحة” إن أكثر شيء مفيد بشكل خاص هو توفر مكان عمل “صديق للظهر”، مع وجود كرسي مكتب يتيح الجلوس الديناميكي على سبيل المثال أو مكتب قابل لتعديل ارتفاعه لكي يتيح للمرء أن يعمل واقفا بين الحين والآخر.

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