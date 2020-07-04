الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

المناطق - الرياض

أعلنت شركة “زيدوس” الهندية للأدوية، الجمعة، أنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، لبدء دراسات بشرية على لقاح لمرض “كوفيد-19”.

وذكرت زيدوس التابعة لكاديلا للرعاية الصحية، في بيان لبورصات الأوراق المالية بالهند، إن اللقاح المحتمل أظهر “استجابة مناعية قوية” في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على “تحييد الفيروس بالكامل”.

وتأتي موافقة الهند على تجارب زيدوس بعد أيام من حصول شركة “بهارات بيوتيك” الخاصة على ضوء أخضر مماثل لإجراء دراسات بشرية على لقاح محتمل.

وقالت “زيدوس” إنها ستبدأ التجارب البشرية هذا الشهر على أكثر من ألف شخص في مواقع متعددة في الهند.

ولم تتم الموافقة على الاستخدام التجاري لأي لقاح لـفيروس كورونا، ولكن يتم حاليا اختبار أكثر من 12 لقاحا من بين ما يزيد عن 100 لقاح محتمل على البشر، وقد أظهر بعضها نتائج واعدة في تجارب المرحلة الأولية.