الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

أبرز المواد
شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

أبرز المواد
بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

أبرز المواد
ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

أبرز المواد

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد
http://almnatiq.net/?p=880379
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “زيدوس” الهندية للأدوية، الجمعة، أنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، لبدء دراسات بشرية على لقاح لمرض “كوفيد-19”.

وذكرت زيدوس التابعة لكاديلا للرعاية الصحية، في بيان لبورصات الأوراق المالية بالهند، إن اللقاح المحتمل أظهر “استجابة مناعية قوية” في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على “تحييد الفيروس بالكامل”.

وتأتي موافقة الهند على تجارب زيدوس بعد أيام من حصول شركة “بهارات بيوتيك” الخاصة على ضوء أخضر مماثل لإجراء دراسات بشرية على لقاح محتمل.

وقالت “زيدوس” إنها ستبدأ التجارب البشرية هذا الشهر على أكثر من ألف شخص في مواقع متعددة في الهند.

ولم تتم الموافقة على الاستخدام التجاري لأي لقاح لـفيروس كورونا، ولكن يتم حاليا اختبار أكثر من 12 لقاحا من بين ما يزيد عن 100 لقاح محتمل على البشر، وقد أظهر بعضها نتائج واعدة في تجارب المرحلة الأولية.

روابط ذات صلة

شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”
بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”
ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*