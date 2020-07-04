ترامب “الذي لا يضع كمامة” يشيد بارتداء الكمامات لوقف كورونا

ترامب “الذي لا يضع كمامة” يشيد بارتداء الكمامات لوقف كورونا

أبرز المواد
“سيتي جروب” : لا جدول زمني لحصولنا على رخصة مصرفية كاملة في السعودية

“سيتي جروب” : لا جدول زمني لحصولنا على رخصة مصرفية كاملة في السعودية

أبرز المواد
جدل أخلاقي.. هل يمكن إصابة الناس عمدًا لاختبار لقاح كورونا؟

جدل أخلاقي.. هل يمكن إصابة الناس عمدًا لاختبار لقاح كورونا؟

أبرز المواد
واتساب يطرح ميزات جديدة لمستخدميه

واتساب يطرح ميزات جديدة لمستخدميه

أبرز المواد

واتساب يطرح ميزات جديدة لمستخدميه

واتساب يطرح ميزات جديدة لمستخدميه
http://almnatiq.net/?p=880401
المناطق - الرياض

يستعد تطبيق واتساب لإضافة خاصيات جديدة للمستخدمين، تركز على محادثات الفيديو، بالإضافة لبعض الإضافات التي تسهل الاستخدام.

ونشر التطبيق المملوك لفيسبوك مدونة هذا الأسبوع، عدد فيها الميزات الجديدة القادمة لتطبيق المحادثات الأكثر شعبية.

ومن بين الميزات الجديدة، سيسمح التطبيق للمستخدمين بإضافة مستخدمين آخرين، عن طريق الرمز الرقمي.

كما سيتيح التطبيق للمستخدمين على الكمبيوتر، باستخدام الوضع المظلم لواتساب، بخلفية سوداء، بدلا عن البيضاء.

وسيطرح التطبيق ملصقات “ستيكرز” متحركة جديدة، للاستخدام خلال المحادثات.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الفيديو، طور واتساب من خاصية محادثة الفيديو.

ويسمح التطبيق بدخول 8 أشخاص لمحادثة الفيديو مرة واحدة، كما سيتيح الآن للمستخدم تكبير وتصغير صورة شخص واحد في المحادثة.

ومن المنتظر أن يضاف زر الفيديو لمجموعات المحادثات على واتساب، والتي سيتمكن فيها المستخدم بدعوة جميع الأعضاء لمحادثة فيديو بنقرة زر واحد فقط.

ووفقا لوتساب، فإن هذه الميزات الجديدة سيتم إصدارها على التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة.

روابط ذات صلة

ترامب “الذي لا يضع كمامة” يشيد بارتداء الكمامات لوقف كورونا

ترامب “الذي لا يضع كمامة” يشيد بارتداء الكمامات لوقف كورونا
“سيتي جروب” : لا جدول زمني لحصولنا على رخصة مصرفية كاملة في السعودية

“سيتي جروب” : لا جدول زمني لحصولنا على رخصة مصرفية كاملة في السعودية
جدل أخلاقي.. هل يمكن إصابة الناس عمدًا لاختبار لقاح كورونا؟

جدل أخلاقي.. هل يمكن إصابة الناس عمدًا لاختبار لقاح كورونا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*