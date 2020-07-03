غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

أبرز المواد
مانشستر سيتي يودع سانيه

مانشستر سيتي يودع سانيه

أبرز المواد
أمر أمريكي بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويلا

أمر أمريكي بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويلا

أبرز المواد
تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية.. وتحاكم 11 حقوقيا

تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية.. وتحاكم 11 حقوقيا

أبرز المواد

غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية
http://almnatiq.net/?p=880411
المناطق - الرياض

شنت مقاتلات تركية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

ولم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية او مادية حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن القوات التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق منذ الخامس عشر من يونيو الماضين أقامت 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار .

وتقصف القوات التركية باستمرار مواقع محيطة بقرى تلك المناطق التي نزح عنها سكانها بسبب تمدد الغارات التركية.

وتأتي الموجة الجديدة من الغارات بعد أيام قليلة من انتشار وحدات من قوات حرس الحدود التابعين للحكومة العراقية في المناطق الحدودية بقضاء زاخو في محافظة دهوك.

روابط ذات صلة

مانشستر سيتي يودع سانيه

مانشستر سيتي يودع سانيه
أمر أمريكي بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويلا

أمر أمريكي بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويلا
تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية.. وتحاكم 11 حقوقيا

تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية.. وتحاكم 11 حقوقيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*