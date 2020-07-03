احدث الأخبار

المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”
أبرز المواد
 غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يودع سانيه
أبرز المواد
 أمر أمريكي بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويلا
أبرز المواد
 تركيا تتجاهل الانتقادات الدولية.. وتحاكم 11 حقوقيا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالة حكومته
أبرز المواد
 روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة اغتصاب لبنانيين لطفل سوري وتصويره .. وأول صور للجناة !
أبرز المواد
 اشتعال سيارة إثر حادث مروري في الباحة .. والكشف عن مصير قائدها
أبرز المواد
 المرور : تأكد من هذا الأمر قبل قيادة المركبة!
أبرز المواد
 هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تعثر الطلب
أبرز المواد
المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية

المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية

أبرز المواد
بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”

بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”

أبرز المواد
غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

أبرز المواد
مانشستر سيتي يودع سانيه

مانشستر سيتي يودع سانيه

أبرز المواد

المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية

المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=880418
المناطق - واس

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
ودعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم.
وقال: إن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأوضح البلوي أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.
وبين أن الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

روابط ذات صلة

بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”

بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”
غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية

غارات تركية على مواقع في محافظة دهوك العراقية
مانشستر سيتي يودع سانيه

مانشستر سيتي يودع سانيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*