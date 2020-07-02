مفتي هونج كونج : المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا للعناية بالإنسان والحرص على صحته وبذل الغالي والنفيس

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أعلن المفتي العام إمام وخطيب جامع كولون الكبير بإقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد تأييده التام لقرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن القرار يأتي أمتدادا للعناية الفائقة بصحة وسلامة الحجاج في ضوء جائحة عالمية أزقت أكثر من نصف مليون إنسان بالعالم .

جاء ذلك في خطاب تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من المفتي العام إمام وخطيب جامع كولون الكبير بهونج كونج الشيخ محمد أرشد قال فيه : يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن مسلمي الأقليم أن أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ بخالص الشكر وعظيم الامتنان على الاهتمام المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين و حجاج بيت الله الحرام .

وأضاف : المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا كوفيد 19 للعناية بالإنسان والحرص على صحته وسلامته وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مبيناً أن قرارات الملك سلمان كانت بعيدة النظرة وسباقة ومسددة برهنت للعالم إنسانية وعظمة بلاد الحرمين وقيادتها .

وأكد ” مفتي هونج كونج ” أن جميع المسلمين بالعالم يثقون ثقة تامة بحرص سلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي ختام – خطابه – قال الشيخ محمد أرشد : إننا نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، سائلاً الله أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بالصحة والعافية وأن يبارك في جهودهما ويوفقهما لمزيد من الخير وأن

يصرف الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم .