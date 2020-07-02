احدث الأخبار

عبر جولات دورية للحفاظ على مستوى الأداء .. صحة الجوف تشدد على ” منشآت القطاع الصحي الخاص”
منطقة الجوف
 رفع شكره للقيادة الحكيمة على الثقة الغالية .. الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف
منطقة الجوف
 أمير الجوف يشيد بجهود الأمانة والبلديات في مكافحة كورونا
منطقة الجوف
 اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي عبر 12 مساراً
أبرز المواد
 قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد (4) طائرات بدون طيار “مفخخة”، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 المستشار الدهاس يقترح بتسمية شوارع باسم أبطال الصحة المتوفين ب(كورونا)
منطقة مكة المكرمة
 أمانة المدينة المنورة تعتمد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بحي المغيسلة
منطقة المدينة المنورة
 مفتي هونج كونج : المملكة قدمت أنموذجاً يحتذى به في العالم في جائحة كورونا للعناية بالإنسان والحرص على صحته وبذل الغالي والنفيس
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى واشنطن وأكاديميون أمريكيون يشيدون بما قام به الطالبان السعوديان ذيب وجاسر اليامي من إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق
أبرز المواد
 “الصحة”: أكثر من 100 مصاب بكورونا استفادوا من العلاج ببلازما الدم
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 بعد الاستماع لأقواله.. بيان من قوى الأمن اللبناني بشأن “الطفل السوري”
أبرز المواد
عبر جولات دورية للحفاظ على مستوى الأداء .. صحة الجوف تشدد على ” منشآت القطاع الصحي الخاص”

عبر جولات دورية للحفاظ على مستوى الأداء .. صحة الجوف تشدد على ” منشآت القطاع الصحي الخاص”

منطقة الجوف
رفع شكره للقيادة الحكيمة على الثقة الغالية .. الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف

رفع شكره للقيادة الحكيمة على الثقة الغالية .. الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف

منطقة الجوف
أمير الجوف يشيد بجهود الأمانة والبلديات في مكافحة كورونا

أمير الجوف يشيد بجهود الأمانة والبلديات في مكافحة كورونا

منطقة الجوف
اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي عبر 12 مساراً

اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي عبر 12 مساراً

أبرز المواد

المستشار الدهاس يقترح بتسمية شوارع باسم أبطال الصحة المتوفين ب(كورونا)

المستشار الدهاس يقترح بتسمية شوارع باسم أبطال الصحة المتوفين ب(كورونا)
http://almnatiq.net/?p=880436
مكة - عادل الزهراني

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على الجهات المختصة تسمية بعض الشوارع في مناطق ومدن المملكة بأسماء من توفي من أبطال الصحة بسبب جائحة فيروس (كورونا).
وقال المستشار الدهاس إن هؤلاء الأبطال قد قدموا خدمات جليلة للوطن وكانوا أحد خطوط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس منذ تسجيل أول حالة للإصابة بالمملكة في الثاني من شهر مارس للعام الميلادي الحالي مشيرا إلى أن تسمية شوارع في مدنهم وقراهم ومحافظاتهم سوف يكون أقل تقدير لما بذلوه من جهود في مواجهة هذه الجائحة العالمية.
وأضاف يتعين تشكيل لجنة برئاسة أمانات المدن والبلديات ووزراة الصحة لحصر أسماء من توفوا من الجنسين منذ بدء تسجيل الوفيات والشروع في تسمية هذه الشوارع مشيرا إلى أن هذه الطريقة سوف تخلد ذكراهم وتخفف من الآم الفقد لدى ذويهم وتعزز في نفوس كافة فئات المجتمع تقدير مثل هذه الأعمال البطولية.

روابط ذات صلة

من الوجهات السياحية في المملكة .. مدينة الـ 600 مجسم جمالي

من الوجهات السياحية في المملكة .. مدينة الـ 600 مجسم جمالي
الانتهاء من تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في مكة المكرمة من قبل مالكها

الانتهاء من تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في مكة المكرمة من قبل مالكها
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*