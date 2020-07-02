المستشار الدهاس يقترح بتسمية شوارع باسم أبطال الصحة المتوفين ب(كورونا)

مكة - عادل الزهراني

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على الجهات المختصة تسمية بعض الشوارع في مناطق ومدن المملكة بأسماء من توفي من أبطال الصحة بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وقال المستشار الدهاس إن هؤلاء الأبطال قد قدموا خدمات جليلة للوطن وكانوا أحد خطوط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس منذ تسجيل أول حالة للإصابة بالمملكة في الثاني من شهر مارس للعام الميلادي الحالي مشيرا إلى أن تسمية شوارع في مدنهم وقراهم ومحافظاتهم سوف يكون أقل تقدير لما بذلوه من جهود في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

وأضاف يتعين تشكيل لجنة برئاسة أمانات المدن والبلديات ووزراة الصحة لحصر أسماء من توفوا من الجنسين منذ بدء تسجيل الوفيات والشروع في تسمية هذه الشوارع مشيرا إلى أن هذه الطريقة سوف تخلد ذكراهم وتخفف من الآم الفقد لدى ذويهم وتعزز في نفوس كافة فئات المجتمع تقدير مثل هذه الأعمال البطولية.