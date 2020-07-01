أمير الجوف يشيد بجهود الأمانة والبلديات في مكافحة كورونا

المناطق - الجوف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بجهود الأمانة والبلديات التابعة لها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي اطلع عليها سموه خلال زيارته للأمانة مؤخراً.

جاء ذلك في خطاب شكر وجهه أمير المنطقة إلى أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان. ونوه سموه بجهود الأمانة في تنفيذ جولات الرقابة الصحية وتطهير المواقع المختلفة وتعقيمها، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والإسهام في تحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وثمن أمير الجوف الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الأمانة العاملين في الميدان، لتوفير أسباب الصحة البيئية وتحقيق السلامة، وأضاف سموه أن ذلك نابع من واجب وطني وإنفاذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

من جانبه ثمن أمين الجوف خطاب سموه، مؤكداً بأنه سيكون دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة والمواطنين والمقيمين، كما قدم الشرعان شكره للعاملين في الامانة والبلديات، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.