رفع شكره للقيادة الحكيمة على الثقة الغالية .. الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف

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صدرت الموافقة السامية الكريمة على تعيين أ. د/ محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف، ورفع الدكتور الشايع فائق الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله على الموافقة السامية بتعيينه رئيسًا لجامعة الجوف، كما رفع شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، داعيًا الله أن يكون محل هذه الثقة الغالية وأن يعينه على هذه المسؤولية ؛ليسهم في خدمة وطنه وقيادته، ويواصل العمل في تطوير جامعة الجوف ومواصلة مسيرتها الطموحة ، وتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

وفي معرض سيرته الذاتية حصل الدكتور الشايع على درجة الدكتوراه في قسم الدراسات الأسرية بجامعة ولاية كانسس الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية،

وشغل الدكتور الشايع العديد من المناصب من أبرزها تكليفه وكيلاً لجامعة المجمعة، ووكيلًا لجامعة المجمعة للشؤون التعليمية ثم وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي، وكان أستاذاً في قسم علم الاجتماع بجامعة الملك سعود حتى صدور قرار تعيينه رئيساً لجامعة الجوف.

وفي مسار الخبرات الإدارية خارج الجامعة، عمل رئيساً وعضواً في العديد من المراكز والهيئات الدولية والمحلية، وله العديد من الدراسات العلمية والمساهمات الإعلامية.

ويتقدم منسوبو جامعة الجوف ومنسوباتها بخالص التهنئة للدكتور الشايع على هذه الثقة الغالية، سائلين الله له التوفيق والسداد في أداء واجبه الوطني.