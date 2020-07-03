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عبر جولات دورية للحفاظ على مستوى الأداء .. صحة الجوف تشدد على ” منشآت القطاع الصحي الخاص”

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عبر جولات دورية للحفاظ على مستوى الأداء .. صحة الجوف تشدد على ” منشآت القطاع الصحي الخاص”

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http://almnatiq.net/?p=880452
المناطق - الجوف
شددت  المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإلتزام ، على قطاع الصيدليات الخاصة الإلتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بصرف الأدوية لتحقيق أقصى درجات السلامة الدوائية لمستخدميها ، مؤكدة بأن هناك جولات رقابية ميدانية للوقوف على تطبيق هذه التعليمات ورصد أي مخالفات وتطبيق الأنظمة بحقها.
وقالت مديرة إدارة الإلتزام بصحة الجوف أ. إلهام بنت مبارك البحيران ، بأن هناك معايير وتعليمات مرتبطة بصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة ، من أهمها أنه لا يحق للصيدليات الخاصة صرف الأدوية والمستحضرات العلاجية إلا بوصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص – ماعدا الادوية اللاوصفية – وأن تناول الأدوية من دون وصفة طبية قد يؤدي الى تداخلات دوائية يفقد معها الدواء الفاعلية المطلوبة ، إضافة الى انه قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة ، كما ان الدواء سلاح ذو حدين وحيث انه لا يوجد أي دواء آمن تماما مما قد يسبب الضرر ، لأن الدواء مادة كميائية لها أضرار جانبية يجب استشارة الطبيب والصيدلي قبل تناولها .
وأكدت البحيران بأنه من حق المواطن اختيار ما يناسبه بسعر الأدوية البديلة المتشابهة بالتركيب والفعالية وتختلف بالسعر ، معتبره أن العمر والوزن والتاريخ المرضي عوامل مهمة وأساسية في صرف الدواء ، وعلى الصيدليات الخاصة الإلتزام بهذه الضوابط وعدم تجاوزها .
 كما ذكرت أن إدارة الإلتزام بـ”صحة الجوف” وبتوجيهات مباشرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف أ. فارس بن مخيلف الرويلي معنية بالمتابعة والرقابة عبر لجان متخصصة تقوم بالجولات الميدانية دورياً والتفتيش على منشآت القطاع الصحي الخاص وبشكل مستمر ، وذلك سعياً للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والحد من التجاوزات أو التهاون في مستوى الأداء، مؤكدة أن صحة المواطن هو الهدف الأول الذي نسعى له دوماً.

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