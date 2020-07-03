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المياه الوطنية : توفير أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بالباحة

المياه الوطنية : توفير أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بالباحة
http://almnatiq.net/?p=880461
المناطق - واس

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة ممثلة في شركة المياه الوطنية بتوفير أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب لمنطقة الباحة لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف، بالتوافق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و زيادة معدلات الإنتاج من الآبار الجوفية ومحطات تنقية مياه السدود .
وبين مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع بأن الإدارة وضعت خطة تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بالمنطقة في ظل زيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن المنطقة بدأت في استقبال كميات المياه الإضافية من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 30% إضافية لحصة المنطقة، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج من مصادر المياه الجوفية بالمنطقة ومحطات السدود بنسبة 60% وبشكل تدريجي خلال السبعة أيام القادمة.
ونوه بأن كميات المياه الإضافية بلغت أكثر 30,300 متر مكعب في اليوم، لتصل كميات التوزيع اليومية في المنطقة يوم الأربعاء المقبل إلى أكثر من 100,800 ألف متر مكعب في اليوم، فيما تبلغ كميات المياه في الأوضاع التشغيلية الطبيعية 70,500 ألف متر مكعب في اليوم, مضيفاً بأن الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل بمحطات التعبئة بمحافظات سراة الباحة والبالغة 15 محطة تعبئة إلى 14 ساعة عمل في اليوم وبمتوسط 1,335 رحلة صهريج يومياً.

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