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منطقة الجوف

أمانة الجوف تغلق 73 صالون حلاقة ومشغلاً نسائياً

أمانة الجوف تغلق 73 صالون حلاقة ومشغلاً نسائياً
http://almnatiq.net/?p=880467
المناطق - الجوف
أغلقت أمانة منطقة الجوف 73 صالون حلاقة ومشغل نسائي خلال حملة تقتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتهاعلى صوالين الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236  مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.
وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين،  ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم ٩٤٠ .
كما أكدت الأمانة حرصها على تطوير كافة الخدمات البلدية ومراقبة مختلف الأنشطة، بمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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