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الكشافة تعقد دورة عن الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا

الكشافة تعقد دورة عن الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=880471
الرياض - مبارك الدوسري

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ السبت ” عن بعد ” دورة في ” الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا ” ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تُقدمها الجمعية لمنسوبيها ولأفراد المجتمع ،  و سيقدمها المدرب بالمعهد الصناعي الثانوي الثالث في محافظة الأحساء المهندس عبدالله بن ابراهيم الدحيلان .

وسيتناول المدرب العديد من المحاور ومن أهمها : مقدمة عن الأمن السيبراني ، وتعريف المشاركين بنقاط الضعف في العمل عن بُعد ، والتنوير حول الحملات السلبية التي تستغل جائحة كورونا ، وكيفية تجنب البرمجيات السلبية .

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