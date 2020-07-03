الكشافة تعقد دورة عن الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا

الرياض - مبارك الدوسري

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ السبت ” عن بعد ” دورة في ” الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا ” ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تُقدمها الجمعية لمنسوبيها ولأفراد المجتمع ، و سيقدمها المدرب بالمعهد الصناعي الثانوي الثالث في محافظة الأحساء المهندس عبدالله بن ابراهيم الدحيلان .

وسيتناول المدرب العديد من المحاور ومن أهمها : مقدمة عن الأمن السيبراني ، وتعريف المشاركين بنقاط الضعف في العمل عن بُعد ، والتنوير حول الحملات السلبية التي تستغل جائحة كورونا ، وكيفية تجنب البرمجيات السلبية .