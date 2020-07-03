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استهداف آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة بدير الزور

استهداف آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة بدير الزور
http://almnatiq.net/?p=880481
المناطق - وكالات

أفادت وكالة أنباء النظام السوري اليوم الجمعة، باستهداف رتل آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة في ريف دير الزور.

يأتي ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار عبوة ناسفة في قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، وذلك أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وعلى صعيد متصل عثرت قوة في قسد على عبوتين ناسفتين أخريين ضمن منطقة التفجير الأول، وقامت بتفكيكها، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث قتل عنصر في قسد، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش وذلك في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 534 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 176 مدنيا، من بينهم 14 طفلا و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 354 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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