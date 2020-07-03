تعليم تبوك يطلق 114 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية

أملج - فايز السميري

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنين – بنات)، صباح بعد غد الأحد، 114 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية، ضمن خطة التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 ، ضمن المرحلة الثالثة من برامج “التدريب عن بُعد ” بواقع 58 برنامجاً للبنين و56 برنامجاً للبنات وذلك عبر التسجيل في منصة التطوير المهني الجديد وذلك من خلال الرابط https://niepd.net

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم، وفق عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي، لإبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة العمل التعليمي، وعملا بالتدابير الاحترازية كافة، لمواجهة انتشار جائحة كورونا كوفيد19:Cvid19 والتي اتخذتها الدولة حفظها الله على الأصعدة كافة.

وأضاف مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليله أن برامج التدريب الصيفي تقدم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتعمل على توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة، إذ اشتملت على عدد من المجالات التربوية والتخصصية والارشادية والقيادية، مع مراعاة الالتزام بالبرتوكولات الاحترازية لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، وبما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ويحقق رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم، التي تتيح فرص التطوير المهني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

فيما أشارت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) د. نور البلوي، إلى أن برامج التدريب الصيفي تسعى لتمكين المستهدفين والمستهدفات من رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي وتهيئة المعلمين والمعلمات للممارسة المهنية في الميدان التعليمي والمتمثلة في تحسين استقطابهم وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.