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التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج

التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج
http://almnatiq.net/?p=880487
المناطق - تبوك
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي دورة لتأهيل المقبلات على الزواج بعد غدٍ “عن بعد” وتستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج وذلك عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لحياة سعيدة وتشتمل الدورة التي يقدمها مختصون في جوانب الحياة الزواجية على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين وتهيئة المقبلات على الزواج وتدريبهم على أساليب وطرق الحياة الزوجية.

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