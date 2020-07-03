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حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=880490
المناطق - واس

استقبلت الحدائق العامة بالعاصمة المقدسة مرتاديها وسط التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الخاصة بالأماكن الترفيهية المفتوحة كالحدائق ومضامير المشاة العامة المنتشرة وسط أحياء مكة المكرمة .
وشهدت الحدائق العامة عودة الأسر لها كما استقبلت مضامير المشاة محبي الرياضة وممارسي المشي من جديد تزامناً مع رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها تحت عنوان ” نعود بحذر” للحد من انتشار فيروس كورونا .
واستكملت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة الحدائق العامة ومضامير المشاة، حيث قامت بحملات التطهير والتعقيم لحدائق العاصمة المقدسة ومواقع التنزه عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات لاستخدامها بشكل آمن وصحي من قبل المواطنين والمقيمين .
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزية جميع حدائقها ومرافقها الترفيهية من خلال الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ونظافة الكوادر العاملة فيها من خلال إلزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين .
وأفادت أمانة العاصمة المقدسة أنها أكملت تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة إضافة إلى صيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، إضافة إلى أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بتلك المرافق .
وتحرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء العاصمة المقدسة لتوفير متنفس لساكني مكة المكرمة .
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” إقبال المواطنين والمقيمين للترويح عن النفس في الحدائق العامة وسط التزامهم التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية ومنها التباعد الجسدي, وارتداء الكمامات، وترك المسافات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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