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أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

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92 ألف زهرة موسمية تجمل ميادين مدينة أبها

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التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج

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منطقة تبوك

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس
http://almnatiq.net/?p=880505
المناطق - وكالات

في تحد صارخ للقوانين الدولية وللسيادة الليبية، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على استمرار دعمه لحكومة فايز السراج “بكل إصرار”، فيما أفادت مصادر تركية وليبية، بوصول وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ورئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، لمدينة طرابلس.

وواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، التشديد على “استمرار التعاون مع حكومة السراج، بكل إصرار”، بالرغم من التنديدات الدولية للتدخل التركي في الشأن الليبي.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية”، إن المسؤولين التركيين يزوران ليبيا، وسيلتقيان بقيادات عسكرية تابعة لحكومة السراج.

وقبل نحو أسبوعين، زار وفد تركي، يضم وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان” وعددا من المسؤولين، العاصمة الليبية.

والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوفاق، السراج، لتناول “مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة”، حسب ما ذكر بيان صحفي لحكومة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارات في وقت تتواصل فيه إدانات عدد من الدول إزاء ما تصفه بـ”التدخل العدواني التركي والدعم العسكري المتزايد للميليشيات في ليبيا”.

وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، كما قامت بنقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والجماعات الإرهابية.

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