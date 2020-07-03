احدث الأخبار

“الصحة العالمية”: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين
أبرز المواد
 أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس
أبرز المواد
 92 ألف زهرة موسمية تجمل ميادين مدينة أبها
منطقة عسير
 حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يطلق 114 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية
منطقة تبوك
 استهداف آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة بدير الزور
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي حالات التعافي يبلغ (140614) حالة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية 4 طائرات “مفخخة” باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الكشافة تعقد دورة عن الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا
منطقة الرياض
 أمانة الجوف تغلق 73 صالون حلاقة ومشغلاً نسائياً
منطقة الجوف
 القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن مواعيد السماح بالرعي في روضتي خريم والتنهات
أبرز المواد
“الصحة العالمية”: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين

“الصحة العالمية”: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين

أبرز المواد
أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

أبرز المواد
92 ألف زهرة موسمية تجمل ميادين مدينة أبها

92 ألف زهرة موسمية تجمل ميادين مدينة أبها

منطقة عسير
حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة مكة المكرمة

“الصحة العالمية”: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين

“الصحة العالمية”: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=880508
المناطق - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس كورونا، في إطار “تجربة التضامن” خلال الأسبوعين القادمين.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إنه ليس من الحكمة توقع موعد يكون فيه لقاح “كوفيد-19” جاهزا للتوزيع بمكيات كبيرة.

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر فعالية أحد اللقاحات المرشحة مع نهاية هذه السنة، ولكن التحدي الحقيقي هو متى سيتم إنتاجه بالكميات الكافية.

وتجربة “التضامن” هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض “كوفيد-19”.

وتقوم تجربة “التضامن” على مقارنة أربعة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.

روابط ذات صلة

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس

أردوغان “يصر” على دعم حكومة السراج ويرسل وزير دفاعه لطرابلس
استهداف آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة بدير الزور

استهداف آليات عسكرية أميركية بعبوة ناسفة بدير الزور
الصحة : تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي حالات التعافي يبلغ (140614) حالة

الصحة : تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي حالات التعافي يبلغ (140614) حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*