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فريق التطوع بالهلال الأحمر بالجوف يواصل تقديم نقاط الفرز في جوامع المنطقة

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فريق التطوع بالهلال الأحمر بالجوف يواصل تقديم نقاط الفرز في جوامع المنطقة

فريق التطوع بالهلال الأحمر بالجوف يواصل تقديم نقاط الفرز في جوامع المنطقة
http://almnatiq.net/?p=880517
المناطق - الجوف

يواصل فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة بالتزامن مع تأدية جموع المصلين صلاة الجمعة .
حيث نفذ فريق التطوع في مدينة سكاكا نقطة فرز في جامع الرحمانية وسط المدينة بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع .
كما اقيمت نقاط فرز مشابهة في محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بمساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل مايحتاجونه من خدمات .
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة قد تبنتها الهيئة في جميع مناطق المملكة وتم تنفيذها في المنطقة بمتابعة من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان كما كانت في جُمَع سابقة بالحرص على تطبيق نقاط الفرز في جوامع مختلفة في كل اسبوع .

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