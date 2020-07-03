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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1800 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1800 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
http://almnatiq.net/?p=880533
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,800 سلة غذائية، تزن 133 طنًا و200 كيلو غرام في مناطق حيران وعبس وبني حسن والدير والساده المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10,800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

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