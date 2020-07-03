تحذير من منظمة الصحة: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن كورونا

المناطق - وكالات

حثت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد على “الاستفاقة” و”الانخراط في المعركة” لأن “الأرقام لا تكذب”.

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي إنه “حان الوقت فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام”.

وأضاف “أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام”، مشددا على أنه “يجب على الناس الاستفاقة”.

وقبل أيام، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من أن كورونا لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال في منتدى عبر الفيديو نظمته حكومة مدينة دبي: “على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الابلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط”.

وتابع: “لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود قادمة”.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد خلف إصابة أكثر من 11 مليون شخص في مختلف دول العالم، من بينهم نحو 526 ألف حالة وفاة.