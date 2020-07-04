الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

أبرز المواد
شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

أبرز المواد
بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

أبرز المواد
ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

ليبيا.. أنقرة تسعى لفرض سيطرتها بتعيين “قائد استخبارات السراج”

أبرز المواد

مصر.. 1412 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر.. 1412 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=880554
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1485 حالة أمس و81 حالة وفاة نزولا من 86 أمس الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة، من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وذكر مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومنذ السبت الماضي، بدأ سريان قرارات الحكومة برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وفتح المطاعم والمقاهي ودورالعبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

روابط ذات صلة

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد

الهند تستعد لإجراء “تجارب بشرية” للقاح كورونا الواعد
شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”

شرطة بريطانيا تخترق “نظام العصابة المشفر” وتعثر على “الكنز”
بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

بعد 100 سنة.. آخر دولة أوروبية تمحو شعار “الصليب المعقوف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*